Volodymyr Zelenskyy: ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ ସାକ୍ଷାତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଅବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:34 AM IST

Volodymyr Zelenskyy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷ ସହିତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତର ମତକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଉଭୟ ଦେଶର ଲାଭ ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ସହିତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବିଲୟ ପରେ ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଥିଲା।

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଭାରତ ପାଇଁ ସାମରିକ ଉପକରଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହୋଇଆସିଛି। ଭାରତ ସରକାର ୟୁକ୍ରେନରୁ SU-30MKI ପାଇଁ An-32 ବିମାନ, ଗ୍ୟାସ ଟରବାଇନ ଏବଂ R-27 ମିସାଇଲ କିଣିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ କମ୍ପାନୀ ଜୋର୍ୟା ମାସପ୍ରୋଏକ୍ଟ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଗାଣ କରେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ପାଏ। 2024 ମସିହାରେ, ଭାରତ BHISHM (ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ) ଅଧୀନରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ରୁଷକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛି। ଭାରତ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ, ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟ୍ରମ୍ପ-ପୁଟିନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

