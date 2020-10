ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ: ରାଗି ଗଲେ ମୋଦି, ବିରୋଧିଙ୍କୁ କହିଲେ ଏପରି

ଗାନ୍ଧିନଗର: ପୁଲୱାମା ଘାଆରେ ଲୁଣ ଲଗାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଯାହା ବିରୋଧିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭରପୁର ମଉକା ଦେଇଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ଗୁଜୁରାଟରୁ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ହମଲା କରିଛନ୍ତି।

ଆଜି ଜାତୀୟ ଏକତା ତଥା ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ୧୪୫ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଷ୍ଟ୍ୟାଟୁ ଅଫ ୟୁନିଟି ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ପାକିସ୍ତାନର ବନ୍ଧୁକ ନଳୀକୁ ବିରୋଧିଙ୍କ ଅଡକୁ ମୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଲୱାମା ହମଲାକୁ ନେଇ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ କେମିତି କେମିତି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶହୀଦ ବୀର ଜବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବିବାଦରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଡୋଶୀ ଦେଶର ସଂସଦ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଛି।

#WATCH The way the truth (about Pulwama attack in India) has been admitted in the parliament of the neighbouring country, it has exposed the real faces of those who did politics over the incident, says PM Modi in Gujarat pic.twitter.com/lePhMUBJlV

