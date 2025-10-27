Chhath Puja: ଦଶ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ...ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଛଠ୍ ପୂଜା ପାଳି ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୋଦୀ...

Chhath Puja: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘାଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛଟ ପର୍ବ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ। ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପୂଜା କରିପାରିବେ।
Chhath Puja 2025: ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଗଣପର୍ବ ଛଠ୍ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ବିହାରରେ ନୁହେଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିହାରୀ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯମୁନା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛଟ୍ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀର ଯମୁନା ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଘାଟଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରାୟତଃ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୂଜାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ବାଉଁଶ ପୋଲ ସ୍ଥାପନ କରି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନଦୀର ଉଭୟ କୂଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘାଟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ NDRF ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏଥର ଯମୁନା ଜଳ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବାସୁଦେବ ଘାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ:
ଛଠ୍ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଯମୁନା ନଦୀର ବାସୁଦେବ ଘାଟରେ ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛଠ୍ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦେବେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଘାଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଟିମ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଘାଟ ଚାରିପାଖରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ରବିବାର ବାସୁଦେବ ଘାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏମସିଡି, ପିଡବ୍ଲୁଡି, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
