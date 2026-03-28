PM Modi:ଏହି ଦିନ ଜି-୭ ସମିଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

PM Modi: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜୁନ୍ ୧୫ ରୁ ୧୭ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜିନ୍- ନୋଏଲ୍ ବ୍ୟାରଟଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜୁନ୍ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି-୭ ସମିଟ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୨ ନେତା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ୟୁକ୍ରେନ୍ -ରଷିଆ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇ ବିଶ୍ବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଉପାୟ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।