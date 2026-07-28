/PM Modi: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ,ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା

PM Modi: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବରୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସଚିବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ,କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାତଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ,ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେବ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ।
ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଚିବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ବାହାରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା। ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ଏ-ହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶକ୍ତି,ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ,ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି,ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଅନୁରାଧା ଠାକୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସର୍ବବୃହତ ଗୋଷ୍ଠୀର ୧୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି,ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ:
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଚିବ ନୀରଜ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଲଏନଜି,ଏଲପିଜି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୈଦେଶିକ ରଣନୀତି ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି,ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସଚିବ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେଶର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ଯେ,ସଂସ୍କାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ବି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।