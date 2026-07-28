Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /PM Modi: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ,ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା

PM Modi: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ,ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା

PM Modi: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବରୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସଚିବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 28, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:58 PM IST
PM Modi: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ,ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ତେଲୁଗୁ ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା! ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ...
Telugu Actress Death2 hrs ago
2
india vs sri lanka Test series3 hrs ago
3
Dharmendra Pradhan Resignation5:55 AM IST
4
Satyam Dixit5:01 AM IST
5
Top 10 news4:49 AM IST