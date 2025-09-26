Advertisement
PM Modi: ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ

PM Modi 4G Network Launch: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୯୮,୦୦୦ ନୂତନ 4G ଟାୱାର ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:00 PM IST

PM Modi 4G Network Launch
PM Modi 4G Network Launch

PM Modi 4G Network Launch: ଭାରତ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ୯୮,୦୦୦ ନୂତନ 4G ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର କୌଣସି କୋଣ ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ବିନା ରହିବ ନାହିଁ।

ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ନିର୍ମିତ, ସଫ୍ଟୱେର୍-ଚାଳିତ, ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ 5G କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୨୨ ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଭାଜନକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ, ବିହାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କାଶ୍ମୀରର ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ।"

ସିନ୍ଧିଆ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡ (DBN) ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦୦% 4G ସାଚୁରେସନ୍ ନେଟୱାର୍କର ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨୯,୦୦୦ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛ  ଏହି ସଫଳତା BSNLର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ୨୫ ବର୍ଷ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି।

ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, "୧.୨ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ଟେଲିକମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଭୟ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବାହକ କରୁଛି।"

