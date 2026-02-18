Advertisement
ଆସନ୍ତାକାଲି 'ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

India AI Impact Summit 2026: ଭାରତକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:29 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍‌ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 'ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬'ର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି 'ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ' ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି।

ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସମାଗମ
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏଆଇର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଥିରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ୬୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଆଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସିଇଓ ଯୋଗଦେବେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ।

କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ଏକ ନଜର:

  •   ଫେବୃଆରୀ ୧୮: ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
  •   ଫେବୃଆରୀ ୧୯ (ସକାଳ ୯:୪୦): ସମ୍ମିଳନୀର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍‌ଘାଟନ।
  •   ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୦୦: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ 'ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ' ବୁଲି ଦେଖିବେ।
  •   ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦: ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓଙ୍କ ସହ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ନିବେଶ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ।

ମନୁଷ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ପ୍ରଗତି
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ – ଲୋକ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଆଇ କିଭଳି ଭାବେ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ସାତଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଏଆଇ ହେଉଛି ମାନବିକତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ।

