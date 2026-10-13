Add Zee Business As A Preferred Source
App

L Murugan Resignation:କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍‌ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

L Murugan Resignation: କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍‌. ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 13, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 11:24 PM IST
L Murugan Resignation:କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍‌ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ୧୧ଟି ବିଭାଗର ୧୬ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ର
2
3
4
5