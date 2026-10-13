L Murugan Resignation:କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍‌ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

L Murugan Resignation: କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍. ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏଲ୍. ମୁରୁଗାନ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତୃଣମୂଳ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ, ମୁରୁଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠିଟି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
''ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ''
ମୁରୁଗାନ୍ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ, ନମ୍ରତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବି।"
''ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ''
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକୁ ଯିବାକୁ, ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ, ମୋର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"