PM Modi on Election Result: ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ...

Zee OdishaOdisha National-InternationalPM Modi on Election Result: ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି, ୪ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ନୂ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 04, 2026, 11:33 AM IST

PM Modi on Election Result: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି, ୪ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥର ସେ କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି, ୪ ମଇ, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୭:୩୨ ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ସହିତ ସଂସ୍କୃତରେ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ "କୋ ହି ଭରଃ ସମର୍ଥାଂ କିମ୍ ଦୂରମ୍ ବ୍ୟାପରିଣାଂ। କୋ ଭିଡିଓଃ ସୁବିଧାନାଂ କଃ ପରଃ ପ୍ରିୟବାଦୀଂ" ପଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, "କୁଶଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ଦୂର ନୁହେଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, କେହି ଦେଶୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ମିଠାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, କେହି ଅପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି।"

ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କୌଶଳ, କରୁଣା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶକ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।"

