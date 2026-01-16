Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3076604
Zee OdishaOdisha National-InternationalPM Modi Visit: ଜାନୁଆରୀ ୧୭-୧୮ ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଏହା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

PM Modi Visit: ଜାନୁଆରୀ ୧୭-୧୮ ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଏହା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

PM Modi Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:11 PM IST

Trending Photos

PM Modi Visit
PM Modi Visit

PM Modi Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆସାମରୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୪୫ ସମୟରେ ମାଲଦାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା'ପରେ ସେ ହାୱଡା ଏବଂ ଗୌହାଟି (କାମାକ୍ଷା) ମଧ୍ୟରେ ମାଲଦା ଟାଉନ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାୟ ୧:୪୫ ସମୟରେ ମାଲଦାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୩,୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହା ପରଦିନ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖ ଦିନ, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ ଟାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ହୁଗଳି ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗୁରରେ ପ୍ରାୟ ୮୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତିନୋଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।

ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ମାଲଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବୋଡୋ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନାଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର କାଳିଆବୋରରେ ୬,୯୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ୮୬ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପରିବେଶଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଚେତନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରେ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୩୫ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କରିଡର, ୨୧ କିଲୋମିଟର ବାଇପାସ୍ ସେକ୍ସନ ଏବଂ NH-୭୧୫ ର ବିଦ୍ୟମାନ ରାଜପଥ ସେକ୍ସନକୁ ଦୁଇ ଲେନରୁ ଚାରି ଲେନକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରବିବାର ଦିନ ନାଗାଓଁରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Modi visit
ଜାନୁଆରୀ ୧୭-୧୮ ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଏହା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
top 10 news today
Top 10 News Today: ବିଜେଡିରୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସହ ଉପସଭା
Odia News
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ
United Nations
ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣିଥରେ କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଭାରତ?
Maharashtra Municipal Corporation Elections
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ଲହର; ବମ୍ଫର ବିଜୟ ପରେ ଦଳ ଜାରି କଲା ବୟାନ