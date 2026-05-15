PM Visit UAE: ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି, 5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

Zee OdishaOdisha National-InternationalPM Visit UAE: ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି, 5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 15, 2026, 04:38 PM IST

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 15, 2026, 04:38 PM IST

PM Visit UAE: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ନିବେଶ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି।
 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଛିଡା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରଖିବ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବ।"
 
ସେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ "ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଖୋଲା" ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
 
ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲେ।
 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ-ୟୁଏଇ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ।"
 
ପାଞ୍ଚ-ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ-ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ (ୟୁଏଇ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱିଡେନ୍, ନରୱେ ଏବଂ ଇଟାଲୀ) ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସବୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା।
 
Prabhudatta Moharana

