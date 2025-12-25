Advertisement
Christmas 2025: ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Christmas 2025: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ରିଡେମ୍ପସନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:13 PM IST

Christmas 2025:  ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବଡଦିନ ବେଶ୍ ଆଡମ୍ୱରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସହିତ ବଡଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ରିଡେମ୍ପସନ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ରିଡେମ୍ପସନ୍ ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସକାଳ ସେବା ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଏହି ସେବା ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ କରୁଣାର ଚିରନ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ​​ଆମ ସମାଜରେ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ଏକତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନୂତନ ଆଶା, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଦୟା ପ୍ରତି ଏକ ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଣିଦେଉ।" 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ,"ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, କରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଆଶା ଆଣିଦେଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ । ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମାଜରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ମଜବୁତ କରୁ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଗାୟକଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। 

