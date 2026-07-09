ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ‘ଅପରେସନ୍‌ ସିନ୍ଦୂର’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଭେଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ "ମୋଦୀ-ମୋଦୀ" ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସାହରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ହାଟ୍ରିକ୍ । ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ । ୧.୪ ବିଲିଅନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଅକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ । ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ୩ୟ ବୃହତ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବୁ । ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । 5Gରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ମାର୍କେଟ ହୋଇପାରିଛି । ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ 6G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ।
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସଫଳତା ନେଇ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀକୁ ଧ୍ବଂସ କରିପାରିଛୁ । ମାତ୍ର ଏହି ହମ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାରା ବିଶ୍ବ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରିଛି । ଚୌକା, ଛକା ମାରି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୪ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହା ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଥିଲା । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ୨୮ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ - ଏକ 'ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍' ଗସ୍ତ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ଏହା ମୋଦୀ ନଥିଲେ; ଏହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ସହର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚାରୋଟି ଋତୁର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ କରିଛି। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବଜାର ଅଛି ଯାହା 'ଭାରତୀୟତା'ର ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, କେତେକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ 'ମିନି ଭାରତ' ବୋଲି କୁହନ୍ତି । 'ଭଜନ କ୍ଲବିଂ'ର ନୂତନ ଧାରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଜେନ ଜେଡ (ନୂତନ ପିଢ଼ି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବର ଆଗମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଜନ୍ମ ନିଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ କରେ । ଥରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଗଲେ, ଏକ ଆହୁରି ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କ୍ଷମତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖୁଛି।