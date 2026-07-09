Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ‘ଅପରେସନ୍‌ ସିନ୍ଦୂର’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଭେଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ "ମୋଦୀ-ମୋଦୀ" ନାରା ଦେଇଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 09, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:19 PM IST
ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ‘ଅପରେସନ୍‌ ସିନ୍ଦୂର’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ‘ଅପରେସନ୍‌ ସିନ୍ଦୂର’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ
Odia News1 min ago
2
Rain Alert40 min ago
3
FIFA 20261 hr ago
4
Weekly Horoscope1 hr ago
5
Ratha Yatra 20262 hrs ago