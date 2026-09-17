Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Narendra Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ନମୋଙ୍କ ୫ଟି ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ...

PM Narendra Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 17, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:10 AM IST
PM Narendra Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ନମୋଙ୍କ ୫ଟି ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜଳସେଚନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ’ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
2
3
4
5