PM Narendra Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ନମୋଙ୍କ ୫ଟି ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ...

PM Narendra Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ (ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ),ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତା, ସ୍ୱେରେଜ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ,ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୧ ରୁ ମେ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେବି ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଖାସ୍ କଥା... କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସଫଳତା ବିଷୟରେ....
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ୫ ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡ:
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ: ୧୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୪,୩୯୮ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ୪,୩୯୯ ଦିନର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ,ସେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।
ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୧ ରେ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୦୧୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି।
ଗୁଜରାଟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ରେକର୍ଡ: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୧ ରୁ ମେ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ବିଦେଶୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ରେକର୍ଡ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିଦେଶୀ ସମ୍ମାନ। ଏଥିରେ ସିଓଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ଫିଲିପ୍ କୋଟଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ ପୁରସ୍କାର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ, ସାଉଦି ଆରବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ସାମିଲ୍ ରହିଛି।