Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cabinet Decision: ୨୩,୭୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଜୈବ-କୃଷି ସମ୍ପଦର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବାୟୋମାସ୍ ଏବଂ ଗୋରୁ ଗୋବରରୁ ବାୟୋମାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 07, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:18 AM IST
Cabinet Decision: ୨୩,୭୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ
Image Credit: ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୨୩,୭୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BJP President Manmohan Samal:ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନମୋହନ
2
3
4
5