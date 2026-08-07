Cabinet Decision: ୨୩,୭୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାୟୋମାସ୍ ଏବଂ ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୋମାସ୍ (CBG) କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବରଧନ ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ୨୩,୭୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଆସାମରେ ଏକ ଚାରି ଲେନ୍ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗୋବରଧନ ଯୋଜନା ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୋମାସ୍ (CBG) ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା CBG ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଜଡିତ; ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯିବ।
ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧୀନରେ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇପଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭରେ MSMEs ପାଇଁ ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ - ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ MSMEs - ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭ ନବସୃଜନ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ।
ସରକାର ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ (CBG) ଉତ୍ପାଦନ ଦଶଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ବିଦ୍ୟମାନ ସହର ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା GDP ରେ ପ୍ରାୟ ୭୫ ହଜାର କୋଟି ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ (୧୫୦,୦୦୦) ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ଗୋବର-ଧନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମରୁ ଜୈବିକ ଅଳିଆ ଏବଂ କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉପଯୋଗୀ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ।
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୌହାଟୀ (ବୈହାତା ଚରିଆଲି)ରୁ ତେଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩୫.୮୭ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ, ୪-ଲେନ୍ ପ୍ରବେଶ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୮,୯୭୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଦ୍ୟମାନ NH-୧୫ ର ଉନ୍ନତି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ଏବଂ BOT (ବିଲ୍ଡ-ଅପରେଟ୍-ଟ୍ରାନ୍ସଫର) ଟୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
ଏହି ରାଜପଥରେ ତେଜପୁର ବାଇପାସରେ ୪.୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ବୈହାତା ଚରିଆଲି, ସିପାଝର, ଖାରୁପେଟିଆ, ଢେକିଆଜୁଲି ଏବଂ ତେଜପୁରରେ ମୋଟ ୫୮.୭ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସାମର ସଂଯୋଗ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ କରିଡର (NH-୨୭)ରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।