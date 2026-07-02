ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଏଚି ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ । ଭାରତ-ଜାପାନ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଏଚିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାନାଏ ତାକାଏଚି କେବଳ ଜାପାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଏଚି ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଭାଗୀତା ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଜି ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାପାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସହଭାଗୀ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର। ସେ G-7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ସହଭାଗୀତା ଏକ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଭାରତ-ଜାପାନ ସହଭାଗୀତା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଜାପାନ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବଢାଇଛି । ଏହା ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୂଳ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ତାକାଇଚିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସହିତ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି।