Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଏଚି ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଏଚିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 02, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:00 PM IST
ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ବୈଠକ! ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସ
Odisha Cabinet Expansion27 min ago
2
Harry Kane1 hr ago
3
NAEL Recruitment 20261 hr ago
4
imd rain alert1 hr ago
5
Gold rate today2 hrs ago