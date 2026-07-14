ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି ଏସଏଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ନନ୍ଦ କିଶୋରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜୀ, ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲମ୍ୱା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।
ସେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ ବରଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେବା, ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ' ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳତା ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ସର୍ବଦା ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବଦା ପରିବାର ସହିତ ରହିବ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି!