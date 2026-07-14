Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜୀ, ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST
ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସରଳତା, ସେବା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ଥିଲା
Nand Kishore Goenka35 min ago
2
Ind vs Eng1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago