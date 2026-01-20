ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୋଦୀ

Advertisement
ନିତିନ ନବୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଏବଂ ଦଳର ବିଦାୟୀ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 

Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:29 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିରେ ‘ନବୀନ’ ଯୁଗ  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନୂତନ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମିଠା ଖୁଆଇ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ନିତିନ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସବୁଠୁ ଯୁବ କ୍ୟାପଟେନ୍ । 

ନିତିନ ନବୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଏବଂ ଦଳର ବିଦାୟୀ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏକ "ନୂତନ" ଯୁଗ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ପିଢ଼ିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି । ଯାହା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପୂର୍ବରୁ, ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ବସ୍" ଏବଂ ନିଜକୁ କେବଳ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବଳ କରତାଳି ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଯେତେବେଳେ ଦଳ କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମୀ, ଏବଂ ନିତିନ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାଲିକ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ "ଯୁବ ଶକ୍ତି" ଏବଂ "ସଂଗଠନରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା" ଅଛି ଯାହା ଏହା ଦଳ ପାଇଁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ" ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

ନୂତନ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ, ନିତିନ ନବୀନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ସଂକଳ୍ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ", କାରଣ ସେ କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ନୁହେଁ ବରଂ "ଦଳର ବିଚାରଧାରା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାୟିତ୍ୱ" ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁଠାରେ ରାଜନୀତି ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସାଧନା । ରାଜନୀତି ବିଳାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଏହା ବିଳାସ ଏବଂ ଆରାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ତପସ୍ୟା। ରାଜନୀତି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ପଦବୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ।" ନିତିନ ନବୀନ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି, ମୁଁ କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଦଳର ବିଚାରଧାରା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।" 

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା । କାରଣ ଦଳର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ୩୭ଟି ନାମାଙ୍କନ ସେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳରୁ ଗୋଟିଏ ନାମାଙ୍କନ ସେଟ୍ ଥିଲା।

Soubhagya Ranjan Mishra

