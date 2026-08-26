ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସୂଚନା ଜାଣି ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ୟୁପି ଓ ବିହାରରେ ଆଲର୍ଟ

Nepal Flash Flood: ନେପାଳରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ର ପ୍ରଳୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ହାନୀ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ୧୦୫ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୧୦୫ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୨୯୧ ବିଦେଶୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାହାଡ଼ି ବନ୍ୟା ହଠାତ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୧୫ ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାସ୍ତା, ପୋଲ, ଅନେକ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧୋଇଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ନେପାଳ ବନ୍ୟା ନେଇ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ନମ୍ୱର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 ଜରୁରୀ ନମ୍ୱର ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ । ନେପାଳ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଭାରତବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାଇଲେ ।
Spoke to Prime Minister Balendra Shah and conveyed condolences on the loss of lives due to the floods in Nepal. The people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal at this difficult time.
India is ready to provide all possible humanitarian…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ନେପାଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ୟୁପି, ବିହାରରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ । ବିହାରର ବେଟିୟା, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ମୁଜାଫରପୁରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । SDRF ସହ ଅତିରିକ୍ତ NDRF ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
गंडक नदी में संभावित फ्लैश फ्लड के मद्देनजर बिहार में अलर्ट
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, NDRF/SDRF की अग्रिम तैनाती एवं व्यापक तैयारियों के निर्देश (1/23)@IPRDBihar@BsdmaBihar@CoEDM_DMI#BiharDisasterManagementDept#FloodAwareness#FloodPreparedness pic.twitter.com/QunZte3SeC
— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) August 26, 2026
बाढ़ से बचाव को लेकर क्या आपने आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों को पढ़ा?
पढ़िए, पढ़ाइए और समाज को जागरूक कीजिए।
किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर संपर्क करें।
हेल्पलाइन नंबर- 0612-2294204/205
आपातकालीन सहायता नंबर- 1070 pic.twitter.com/5jhiWyLJ9K
— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) August 26, 2026