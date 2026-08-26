Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସୂଚନା ଜାଣି ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ୟୁପି ଓ ବିହାରରେ ଆଲର୍ଟ

ନେପାଳ ବନ୍ୟା ନେଇ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ନମ୍ୱର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 ଜରୁରୀ ନମ୍ୱର ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 26, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:51 PM IST
ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସୂଚନା ଜାଣି ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ୟୁପି ଓ ବିହାରରେ ଆଲର୍ଟ
Image Credit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପଦ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ
2
3
4
5