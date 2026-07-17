ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଭାରତୀୟ ରେଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ 'ନମୋ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଳ'କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ରେନ୍ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ । ଏହାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ (ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ) ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ 'ନେଟ୍ ଜିରୋ' ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍-ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୋଟ ୧୦ଟି କୋଚ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାୱାର କାର୍ (HDPC) ଏବଂ ଆଠଟି ଯାତ୍ରୀ କୋଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହାର ମୋଟ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୨୬୦୦। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ବେଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସେକ୍ସନାଲ୍ ଗତି ୭୫ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ହେବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ସେଟ୍ର ମୋଟ ସ୍ଥାପିତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ୨,୪୦୦ kW (୩,୨୦୦ ହର୍ସପାୱାର), ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାୱାର କାର୍ ୟୁନିଟ୍ ୧,୨୦୦ kW (୧,୬୦୦ HP) ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ୧୦୦% ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ କରେ ନାହିଁ।
ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କେବଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ତାପ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲିକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ହିଟ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ଫ୍ଳେମ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ମୋକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ (PEM) ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ଆକାରରେ ଏକ ଛୋଟ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବହନ କରେ।
ଟ୍ରେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଆଖପାଖର ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେନର ଚକ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସରଳ ଭାଷାରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯାଦୁକରୀ ମନେହୁଏ, କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ। ଯେହେତୁ ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତୀୟ ରେଳପଥକୁ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସବୁଜ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍-ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଜିନ୍ଦ ଜଙ୍କସନ୍, ଗୋହାନା ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ସୋନିପତକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ।
ଏହା ରୁଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହଲ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିରେ ଜିନ୍ଦ ସିଟି, ପାଣ୍ଡୁ ପିଣ୍ଡାରା ଜଙ୍କସନ୍, ଲଳିତ ଖେରା ହଲ୍ଟ, ଭାମ୍ଭେଭା, ଇସାପୁର ଖେରି ହଲ୍ଟ, ବୁଟାନା ହଲ୍ଟ, ଖଣ୍ଡରାଇ ହଲ୍ଟ, ରାବ୍ରା ହଲ୍ଟ, ଲାଥ୍ ହଲ୍ଟ, ମୋହନା, ବାରୱାସ୍ନି ହଲ୍ଟ ଏବଂ ସୋନିପତ ନ୍ୟୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।