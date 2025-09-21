GST ସଂସ୍କାର ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2931420
Zee OdishaOdisha National-International

GST ସଂସ୍କାର ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୭ ମସିହାରେ GST ପ୍ରଥମ କରି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:05 PM IST

Trending Photos

GST ସଂସ୍କାର ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

PM Narendra Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ GST ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଲିଠାରୁ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ GST ସଂସ୍କାର ଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହା ଭାରତର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୭ ମସିହାରେ GST ପ୍ରଥମ କରି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ GST ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସାଥିରେ ନେଇ GST ସଂସ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯାଇ ପାରିଛି । ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏପରି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ୫% ଓ ୧୮% ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ଲାବ ଉଠିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ୫% ଟିକସ ପରିସରକୁ ଆସିଛି ।

ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକୁ ଟିକସମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । GST ସଂସ୍କାରରୁ ଘର ନିର୍ମାଣ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ବୁଲାବୁଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବେଶି ଉପକୃତ ହେବେ । ଆୟକର କମିବା ଓ GST ସଂସ୍କାର ଦ୍ବାରା ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଫାଇଦା ନେବେ ଏବଂ ଲଘୁ ଓ କୁଟିର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଫାଇଦା ହେବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ଘରକୁ ସ୍ବଦେଶୀର ପ୍ରତୀକ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗର୍ବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଯେ, ଆମେ ସ୍ବେଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରୁଛୁ । ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ନିବେଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- 'ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ'ରେ ବିଶାଳ ଗଣ ଦୌଡ଼, ନେତାଙ୍କଠୁ ସେଲିବ୍ରେଟି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ୍

Also Read- କୋରେଇ ରାଜନୀତିରେ ବବି ସକ୍ରିୟ ! ଆକାଶ କହିଲେ କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ ମନେପଡିଲା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
'ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ'ରେ ବିଶାଳ ଗଣ ଦୌଡ଼, ନେତାଙ୍କଠୁ ସେଲିବ୍ରେଟି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ୍
Odia News
କୋରେଇ ରାଜନୀତିରେ ବବି ସକ୍ରିୟ ! ଆକାଶ କହିଲେ କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ ମନେପଡିଲା
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Odisha news
ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର, ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ତଦ
Donald Trump
Donald Trump: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ
;