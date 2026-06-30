ସବୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଓ ସହଜ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି, ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିଲା 'ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା'କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ନିୟାମକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଦ୍ରୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 'ସୁଶାସନ' ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରାଥମିକତା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବୈଠକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ମଇ ୨୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଉକ୍ତ ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟାମକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।