Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସବୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି, ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 30, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:31 PM IST
ସବୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସବୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ
Odia News1 min ago
2
Weak Monsoon India7 min ago
3
Odia News34 min ago
4
crime news1 hr ago
5
Top 10 news1 hr ago