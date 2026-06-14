Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, 'ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ନିସ୍‌ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା 'ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ନବସୃଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 14, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:58 PM IST
ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, 'ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ପ୍ୟାରିସରେ ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର...ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Headlines51 min ago
2
US Navy53 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Gold rate today3 hrs ago
5
Zee Unite8 Sports Channel3 hrs ago