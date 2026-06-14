ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, 'ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ୬-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ।
ଉଭୟ ନେତା ମିଳିତ ଭାବରେ ନିସ୍ରେ 'ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ନାଇସରେ 'ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ'ର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାରେ ଜଡିତ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ଏକ ବନ୍ଧନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସଂଯୋଗ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ନବସୃଜନ, ପ୍ରେରଣା, ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଦୁଇ ଦେଶ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ ହେଉ, AI ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ହେଉ, କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷାରୁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପି ଆମର ସହଭାଗୀତା ହେଉ - ଆମର ଦୁଇ ଦେଶ ମାନବତା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। 'ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ନବସୃଜନ ବର୍ଷ' ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଏହି ଉପାୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ।
'ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ'ର ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିସ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ, ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ 'ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ନବସୃଜନ ବର୍ଷ' ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ନବସୃଜନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତ ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ କିଏ ନବସୃଜନ କରିବ।"
ମାକ୍ରୋନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।"