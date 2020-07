ପୁଣି ଚମକାଇଲେ ମୋଦି, ଚୀନ ସହ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଲେହ ଗସ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଚୀନ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଲେହ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମୋଦି ଏହି ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ସେନାଧିକାରୀମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସୀମାର ପୁରା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ଆଇଟିବିପି ଯବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସିଡିଏସ ବିପିନ ରାୱତ ଓ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ଏମ୍ ନର୍ଭାଣେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ପିଏମଓ) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ମୁତାବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେମୁର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଏହା ୧୧ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି । ସିନ୍ଧ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

PM Modi is presently at one of the forward locations in Nimu, Ladakh. He reached there early morning.He is interacting with personnel of Army, Air Force & ITBP. Located at 11,000 feet,this is among the tough terrains, surrounded by Zanskar range and on the banks of the Indus. pic.twitter.com/ZcBqOjRzcw

— ANI (@ANI) July 3, 2020