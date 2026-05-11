ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Somnath Amrit Mahotsav: ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
PM Modi At Somnath: ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାରର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ସୋ'ରେ ଆସି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ମୋଦୀ । ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ବାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର ସୋ' ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ' (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ) ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ଘୋଷଣା ଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ଆରମ୍ଭରେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମହିମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟ ନିଜେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ - ଯିଏ କାଳଜୟୀ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଦେବଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଠାରୁ ୭୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରର ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ 'ଦାଦା ସୋମନାଥ'ଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ 'ଅମୃତ ଯାତ୍ରା' ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୯୫୧ ମସିହାରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବକୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଅତୀତର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ହଜାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରେରଣାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ସୋମନାଥ ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ୧୧ ମଇ ୧୯୯୮ରେ ହୋଇଥିବା ପୋଖରାନ-୨ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଅଟଳ ରାଜନୈତିକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମିଶନକୁ 'ଅପରେସନ୍ ଶକ୍ତି' ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ, ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପୂଜା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ।
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ତାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖିଥିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ନତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସହ-ନାଗରିକ ଏବଂ ଭଗବାନ ସୋମନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
#WATCH | Gir Somnath, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi says, "On May 11th, the first three nuclear tests were conducted. Our scientists, the champions of India, showcased India's capabilities to the entire world. It sent shockwaves across the globe. Various sanctions were…
— ANI (@ANI) May 11, 2026
