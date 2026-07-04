Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବାଲୋତ୍ରାରେ ୧.୦୬ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଜୟପୁର ମେଟ୍ରୋ ଫେଜ୍-୨ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:14 PM IST
ବାଲୋତ୍ରାରେ ୧.୦୬ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନକଲି ନୋଟକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ! ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ୭ଟି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ...
RBI1 hr ago
2
Badrinath Dham Mandir Donation1 hr ago
3
Ali Khamenei Funeral1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
weather report2 hrs ago