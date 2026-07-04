ବାଲୋତ୍ରାରେ ୧.୦୬ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ରିଫାଇନାରୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବାଲୋତ୍ରାରେ ୧.୦୬ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଆଣିଛି’ । ‘ନୂତନ ଭାରତର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଂକଟକୁ ଦୂର କରିଛି’ । ‘ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛି’ । ‘ଭାରତ ନିଜର ସମ୍ପଦର ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର କରି, ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିଛି’ । ମାତ୍ର କିଛି ଶକ୍ତି ଗୁଜବ ଏବଂ ଭୟ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ‘ଆମର LPG ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୬୦% ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହୁଏ’ । ଆମଦାନୀର ୯୦% ଗଲ୍ଫ ଦେଶ, ଯାହା ହର୍ମୁଜ୍ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା’ । ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେହି ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂକଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମର ରିଫାଇନାରୀ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇଲୁ’ । ମାତ୍ର ୭ ଦିନ ଭିତରେ ଏଲ୍ପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ୩୫,୦୦୦ MTରୁ ୫୪,୦୦୦ MT ହୋଇଗଲା ଏବଂ PNG ସଂଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା । ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ PNG ସଂଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର୍ ୯୫୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଚପଦ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରିଫାଇନାରୀର ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଥିଲେ। ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୀଷ କୌଶଲ, ବିଜେପି ନେତା ମଦନ ଜୋଶୀ ଏବଂ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କାଞ୍ଚନ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୌର ପରିଷଦର ସହକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।