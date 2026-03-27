PM Modi Meeting: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଠକ ଶେଷ

ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜାଣିଶୁଣି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
PM Modi Meeting: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଇଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ‘ହୋରମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ’କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଏହି ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ, ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ । ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ପୃଥକ ବୈଠକ ଡାକିବ।
ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜାଣିଶୁଣି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଆଜିର ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରୁ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।
