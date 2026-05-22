ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତିନାମା

PM Modi Meets Cyprus President: ସାଇପ୍ରସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟୋଡୋଲିଡେସ୍ଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟୋଡୋଲିଡେସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତ ଭାରତ-ସାଇପ୍ରସ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ରଣନୈତିକ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ 'ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା' ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
PM Modi Meets Cyprus President: ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଏକ ସମୟ ପାର କରୁଛି। ଏହି ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ୨୦୨୦ ଦଶକରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାଇପ୍ରସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ - ଯାହା ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର - କୂଟନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟୋଡୋଲିଡ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ୧୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ଭାରତର ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସାଇପ୍ରସ୍ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରସାରକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ବିପରୀତରେ, ସାଇପ୍ରସ୍ ଭାରତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଂଶୀଦାର ପାଇଛି, ନିଜକୁ ନିବେଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭଳି ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ସ୍ଥାପିତ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସାଇପ୍ରସରୁ ଭାରତରେ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସାଇପ୍ରସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋସଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରିଫିଂକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି MEA ସଚିବ (ପଶ୍ଚିମ) ସିବି ଜର୍ଜ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସିଛି। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ନୀତି ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ 60 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।"
ସିବି ଜର୍ଜଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, "ସାଇପ୍ରସ ହେଉଛି ଭାରତରେ FDIର ନବମ ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ ଏବଂ EU ମଧ୍ୟରେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ, ସାଇପ୍ରସରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର କ୍ରମାଗତ FDI ପ୍ରବାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଇପ୍ରସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିବେଶ ସେବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଉତ୍ପାଦନ, କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା, ନିର୍ମାଣ, ପରିବହନ ଏବଂ ଔଷଧ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, 'ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୨୬' ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ସାଇପ୍ରସରେ UPI ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି - ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।"
Also Read- Gold Rate: ସୁନା ଏକାଥରେ ଖସିଲା ଏତିକି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ...
Also Read- Heat wave Alert: ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ହିଟ୍ୱେଭ୍, ଜାରି ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ