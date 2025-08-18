NDA ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍‌ଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:33 PM IST

NDA ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

CP RadhaKrishnan: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍‌ଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି NDA ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । 

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା NDA । ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏନ୍‌ଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା । ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରମ ପୋନୁସାମୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭ରେ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ଠାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୪ତମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟପାଳ (ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ) ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ (ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଦୁଇଥର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ୫ ଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି କେବଳ ଦୁଇଥର ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେ ୧୯୯୮ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ୧୯୯୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୪, ୨୦୧୪, ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ୨୧ ଜୁଲାଇ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆସିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟା ସମସ୍ୟା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଜଗଦୀପ ଧନଖର ସମ୍ବିଧାନର ୬୭ (କ) ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ମୁଁ ପଦବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି । ପରେ  ଧନଖରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

