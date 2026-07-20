Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମ-୧ର ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ବିକ୍ରମ-୧ର ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କୌଶଳକୁ ଭୁରିଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍‌ର ସଫଳତା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:28 AM IST
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମ-୧ର ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା; ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ
Odia News32 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Accident News3 hrs ago