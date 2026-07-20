ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମ-୧ର ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବିକ୍ରମ-୧ର ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କୌଶଳକୁ ଭୁରିଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ସଂସଦରେ ଉଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ । ତର୍କ ମଜବୁତ ଓ ସତ୍ୟ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ବର୍ଷର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏକ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ । ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାକାଶ ପରି ବିଶାଳ ଏବଂ ଅସୀମ। ସଂସଦ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ୟାପିଛି। ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଥିଲା । ଅନୁମତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଲି ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ତଥାପି, ଭିଡ଼ କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛି।
NEET ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ୱାଙ୍ଗକୁଚ୍ଙ୍କ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।