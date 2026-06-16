G7 Summit 2026: ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଭିଆନରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ

PM Modi G7 Summit Update: ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ବର୍ଷର G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମର ନେତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଭିଆନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଶିଖରରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି, ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଉତ୍ତେଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଭିଆନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି, "G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଭିଆନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସର G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଭିଆନରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ G7 ବ୍ୟାନର ତଳେ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନ୍ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ମାକ୍ରୋନ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ସହିତ, ବ୍ରାଜିଲ, କେନିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷର G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, UAE, କାତାର ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।