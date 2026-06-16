Add Zee Business As A Preferred Source
App

G7 Summit 2026: ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଭିଆନରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ

PM Modi France Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଫରାସୀ ସହର ଇଭିଆନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 16, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:27 PM IST
G7 Summit 2026: ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଭିଆନରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋସାଗୁଡ଼ା ଆରଆଇ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ
Odia News25 min ago
2
Election Commission of India55 min ago
3
NHRC Report1 hr ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Somnath Yatra2 hrs ago