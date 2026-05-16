ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Zee OdishaOdisha National-International

PM Narendra Modi: ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଶନିବାର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଏଠାରେ, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ହେଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 06:00 PM IST

PM Narendra Modi: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗ ସହରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ । ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଖୁବୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜଧାନୀ ଭିଏନା - ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ 'ଶାନ୍ତିର ସହର' କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନନିଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦଶନ୍ଧି ହେଉଛି "ସଙ୍କଟର ଦଶନ୍ଧି"। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନହୁଏ, ତେବେ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧିରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସଫଳତାକୁ ପୂର୍ବବତ୍ କରାଯାଇପାରେ।

ପ୍ରୋଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ କେବେବି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୁକାବିଲାର ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା, କୂଟନୀତି ଏବଂ ମାନବିକତାର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିପାରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ 'ବିକାଶ ଏବଂ ବିନାଶ' ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଶକ୍ତି ଅଭାବ ଏବଂ ମାନବିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଶେଷକରି ୟୁରୋପ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଆହ୍ବାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।

ହେଗରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ସେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ପରିବେଶଟି ଏକ ଭାରତୀୟ ପର୍ବ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ହସି ହସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ତାହା ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଭାରତର ଏକ ସହରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଡଚ୍ ସମାଜ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିରନ୍ତର ମଜବୁତ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତର ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

