PM Narendra Modi: ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ

PM Narendra Modi: ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ପୁରା ପରିବେଶ । ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ୧୦୮ଟି ଘୋଡ଼ା । ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପରେ ଜନସଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ମୋଦୀ । ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ବୀରତ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଆହୂତି ଦେଇଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି "ଉପନିବେଶବାଦୀ ମାନସିକତା"କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, କିଛି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ବିଶେଷକରି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ସୋମନାଥ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଛରେ ଥିବା ଘୃଣା ଏବଂ ଆତଙ୍କକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କେବଳ "ଧନ ଲୁଟ" ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଇତିହାସକୁ "ହ୍ୱାଇଟୱାସ" ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅପମାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସୋମନାଥକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା । ୧୯୫୧ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବାଧା ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ବଦଳରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପତାକା ଗର୍ବର ସହିତ ଉଡ଼ୁଛି । ମୌଳବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସୋମନାଥ ସ୍ଥିର ରହିଛି।
