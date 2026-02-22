Advertisement
PM Modi Mann Ki Baat: ମନ କି ବାତରେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଶୁଣା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM Modi Mann Ki Baat: 'ମନ କି ବାତ'ରେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଶୁଣା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM Modi Mann Ki Baat: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ କି ବାତରେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 03:41 PM IST

PM Modi Mann Ki Baat: ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ କି ବାତର ୧୩୧ ତମ ଏପିସୋଡ୍ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ 'ଆମ୍ମା'ଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ।

ଏହି ସମ୍ବୋଧନ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାମିଲନାଡୁର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଏକ ଗଭୀର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ବି ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୋଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୟଲଳିତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ବିଜେପି-ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମେଣ୍ଟ ଦୃଢ଼ ଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶାସନ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ମାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପରିବେଶରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପଛରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଦେଇଥିବା ଆମ୍ମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତର ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ମନ କି ବାତରେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ଦେଶରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମ୍ମା ଜୟଲଳିତା ଜଣେ ଏପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ୍ମା ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଯାଏ। ଆମର ମହିଳା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାରଣ, ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ, ସେ ମା', ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି।"

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ କହି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ୍ମା ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ତାଜା ଅଛି। ସେ ୨୦୦୨ ଏବଂ ୨୦୧୨ରେ ଗୁଜରାଟରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଶାସନ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ।"

ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ୍ମା ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଗୁଣ ଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେ ପୋଙ୍ଗଲର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ମୋ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି।"

Soubhagya Ranjan Mishra

