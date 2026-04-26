PM Modi: 'ମନ କି ବାତ'ରେ 'ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM Modi Mann Ki Baat: ଆଜିର 'ମନ କି ବାତ' ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସହି ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉନ୍ନତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
PM Modi Mann Ki Baat: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି 'ମନ କି ବାତ'ର ୧୩୩ ତମ ଏପିସୋଡରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଚିଲିରେ, ଏକ ସଂଗଠନ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଡିତ ବୋଲି ଦେଖିଛି। ଏହି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଶର ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେ ମାସ ଏକ ପବିତ୍ର ଅବସର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୋର ଆଗୁଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଶାନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମବିଜୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବରେ ଦେଖିଆସିଛି। ଏହି ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ଦେଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଆଣିଛି। କୃଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତର ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ - ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିନା ଆମର ଦେଶ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର 'ପବନ ଶକ୍ତି' (ପବନ ଶକ୍ତି)। ଆଜି, ଏହି ପବନ ଶକ୍ତି ଭାରତର ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଲେଖିଉଛି। ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରତି ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ, କଚ୍ଛ ରଣ ଭୂମି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ; ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ "ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ସିଟି" ନାମ ଦିଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବସା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି; କଚ୍ଛର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ "ଲଖା ଜୀ କେ ବାରତୀ" (ଲଖା ଜୀଙ୍କ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା) ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି। ଆଜି, ଏହି "ଲଖା ଜୀଙ୍କ ଅତିଥି" କଚ୍ଛରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ "ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ" (ଧନର ଆଠ ପ୍ରକାର) ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ; ଏହା ପ୍ରତିଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଆମର "ମନ କି ବାତ" ପ୍ରସାରଣରେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଲୋକଙ୍କ ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛୁ। ଆଜି, ମୁଁ ଏପରି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ସଫଳତା। ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବୋଝ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମିକ ଲାଭାର୍ଥୀ।
ଜନଗଣନା ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି - ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଜନଗଣନା ଅଭିଯାନ - ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଜନଗଣନା ଅଭ୍ୟାସ। ୨୦୨୭ ଜନଗଣନାକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରିବାରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଗଣନାକାରୀମାନେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥର ଜନଗଣନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଛି; ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଏହି ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗସ୍ତର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
Also Read- 8th Pay Commission: ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସହିତ ବଡ ବୈଠକ, ଦରମା...
Also Read- EPFO: ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ PFରୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ, EPFO ନିୟମ...