Modi Target Congress: ଭାରତରେ କିଛି ବି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, 'ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ'

Modi Target Congress: ଉପସାଗରରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।"
Modi Target Congress: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ପୂରା ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
କେରଳର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ, ବିଜେପି-ଏନଡିଏ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ପରିହାସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଏକାଠି ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛନ୍ତି।"
"କଂଗ୍ରେସ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ଏହି ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ-ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଏହାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦେଶରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଶକୁ କଂଗ୍ରେସ-ବାମପନ୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନ ଦେଉଛି। ତା'ପରେ ସେମାନେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାର ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ।"
"ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି"
ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭୁଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଉପସାଗରରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।"
"ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଦେଶର ସରକାର ଆମର ନାଗରିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମର ମିଶନ ଏବଂ ଦୂତାବାସ ସେମାନଙ୍କୁ 24/7 ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମନେରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜେପି-ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଇରାକରୁ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ୟେମେନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ଫାଦର ଟମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହେଉ, ଭାରତ କେବେବି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ତାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ... ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
