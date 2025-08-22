ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦୀ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅପରାଧ, ଦୁର୍ନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଏମସି ସରକାର ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗଳାର ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ସବୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ବିହାର ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋର ତିନୋଟି ନୂଆ ରୁଟ୍ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଜନସାଧାରଣଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି । ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି । ସେହି ଟଙ୍କା ଟିଏମସି କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ଅଛି।'
ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତା’ପରେ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୧୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ମା, ମାଟିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଏମସି ସରକାର ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗଳାର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ଯେକୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିଏ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ। ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଛୁ।
