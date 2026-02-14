Advertisement
ଆସାମରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

PM Modi Guwahati Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଆସାମ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ କୁମାର ଭାସ୍କର ବର୍ମା ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:05 PM IST

ଆସାମରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

PM Modi Guwahati Visit: ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ବାକି ଥିବାରୁ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ରାଜଧାନୀ ଗୌହାଟି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିମାନ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ର ମୋରାନରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏହା ଆସାମ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୌହାଟିରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବଡ଼ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଆସାମର ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ବିଜେପି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିଛି ତାହାର ଶ୍ରେୟ ଆମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯାଏ। ଆମର ସଂଗଠନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏକଜୁଟ, ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି: ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।

ଜନସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ କୁମାର ଭାସ୍କର ବର୍ମା ସେତୁର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ୩,୦୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ, ଏହା ଏକ ଛଅ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସେତୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଏପରି ସେତୁ ଯାହା "ବନ୍ଦୀ" କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ଉତ୍ତର ଗୌହାଟି ଏବଂ ଗୌହାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ୭ ମିନିଟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ବାର୍ଷିକୀ। ମୁଁ ଭାରତ ମାତାର ସାହସୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ଆପଣ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତର ଏହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ଲୋକ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି।

ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସାହସ ପାଇଥିଲା କି? ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମନା କରେ, ଭାରତ ମାତା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଭାରତ ମାତାର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ, ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଭାରତର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ।"

ଆଜିର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯିଏ ଦେଶକୁ ଖରାପ ଭାବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଭାରତରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରଧାରାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ, ଯିଏ ଦେଶକୁ ଖରାପ ଭାବେ, ସମର୍ଥନ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଭାରତରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Soubhagya Ranjan Mishra

