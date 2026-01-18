Advertisement
Zee OdishaOdisha National-Internationalଆସାମରେ ସାଧାରଣସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ

ଆସାମରେ ସାଧାରଣସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ

କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

Jan 18, 2026, 02:53 PM IST

ଆସାମରେ ସାଧାରଣସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ

PM Modi In Assam: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି । କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ₹6,957 କୋଟି କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପାଖରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରୁ ଗୋମତୀ ନଗର ଏବଂ କାମାକ୍ଷାରୁ ରୋହତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଦୁଇଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଜନତା ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନ ପାଇଁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଆସିଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ବିହାରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆସାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।

କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର 86 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହେବ। ଏହାକୁ ପରିବେଶଗତ ବିଚାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 35 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କରିଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇ ଯିବ। ଏହା ସହିତ, 21 କିଲୋମିଟର ବାଇପାସ୍ ଏବଂ 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଇ ଲେନ୍ ରୁ ଚାରି ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ତାସା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ଏହାକୁ ଆସାମ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

