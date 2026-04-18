PM Modi Speech: ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ୍ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

PM Modi Speech: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନହେବା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।
PM Modi Speech: ସଂସଦରେ 'ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନହେବା ପରେ ରାଜନୀତି ତାତି ବଢିଛି । ବିଜେପି ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ, ଏହା ଉଭୟ ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏକ ସୀମା ଯାହା ଶେଷରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଜେପି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଜେପିର ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ର ପରାଜୟ ପରେ, ବିଜେପି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ମୋଟ ୫୨୮ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା; ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୩୫୨ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସପକ୍ଷରେ କେବଳ ୨୯୮ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଲ୍ ପାସ୍ ନହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୩ରୁ ୮୧୬କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। "ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା - ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ - ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦେଶର ମହିଳାମାନେ - ୨୦୧୪, ୨୦୧୯ କିମ୍ବା ୨୦୨୪ ହେଉ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗତ ହୋଇଥିବା ବିଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଦେଶର ସାଧାରଣ ମହିଳା - ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି - ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହା ଏକ ବିଲ୍ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଶକ୍ତ କରେ।"
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ମହିଳା ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇରାନି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶାସନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଦକ୍ଷେପ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୋନେରୀରେ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର କଥିତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)କୁ ବାଛିଥିଲେ।
"ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି, କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରୁଛି - ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ନିଜର। RSS ଏବଂ BJP ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ, ତାମିଲ ଭାଷା ଏବଂ ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।" "ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁର ତାମିଲ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସାହସ କିପରି ଥିଲା।"
ଶନିବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର ଅନେକ ମହିଳା ସାଂସଦ (ସାଂସଦ)ଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।
ଅଟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା ଖଡସେ, ବିଜେପି ସାଂସଦ ବନସୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ କମଲଜିତ ସେହରାୱତଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପୋଲିସ ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ତୋପ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ, ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଲ୍ ପାସ କରିବାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଥିଲେ।
ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ମତକୁ "ମହିଳା ବିରୋଧୀ" ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୩୦ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ସଂଶୋଧନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ; ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ, ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିଲ୍ ପରାଜୟ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରିଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିପରୀତରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମେତ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସେମାନେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁର ପୋନେରିରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ଗତକାଲି ସେମାନେ ସଂସଦରେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଲ୍ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଛି। ସେହି ବିଲ୍ ପଛରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ଗତକାଲି, ଆମେ ସଂସଦରେ ସେହି ବିଲ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲୁ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ, ଟିଏମସି ନେତା ବ୍ରାତ୍ୟ ବସୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଥିଲେ, "ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହନ୍ତି; କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିନାହାଁନ୍ତି... ସେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଶକୁ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା, ଏହା ମୂଳତଃ ଏକ ନିରର୍ଥକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଛି।"
ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖ୍ରିଆଲ୍ ନିଶଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "... ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ବିନା, ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି - ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ - ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ, ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ। ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ନୁହେଁ; ଏହା ବିଶାଳ। ସେହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।"
ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଦେଖିଛି ଯେ କିପରି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପଳାୟନ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିଲା। "ମୁଁ ଏହି ଦେଶର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ - ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ - ମନେ ରଖିବେ ଯେ SP, TMC, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ DMK କିପରି ଏହି ବିଲ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। "ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଜଣେ ମହିଳା କେବେ ଅପମାନ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। "ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅକାଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। TMC ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅନୁତାପର ଭାବନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ରହିବ। ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର ମହିଳାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।"
