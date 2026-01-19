Advertisement
ଭାରତରେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ

UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:42 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।

ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ଭାଇ, UAE ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଭାରତ-UAE ର ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତି ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ଆମର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି।

