ଭାରତରେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ

UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।
ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ଭାଇ, UAE ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଭାରତ-UAE ର ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତି ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ଆମର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି।
Went to the airport to welcome my brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE. His visit illustrates the importance he attaches to a strong India-UAE friendship. Looking forward to our discussions.@MohamedBinZayed pic.twitter.com/Os3FRvVrBc
— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2026
