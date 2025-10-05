Advertisement
POJK: ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ !, ପାକ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ତା'ର ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଅର୍ଥାତ୍ PoJK ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ସାତ ଦିନ ଧରି ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଏକ ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ପାକ୍ ସେନା ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।&

POJK:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ତା'ର ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଅର୍ଥାତ୍ PoJK ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ସାତ ଦିନ ଧରି ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଏକ ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ପାକ୍ ସେନା ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।  ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି PoJKରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ, ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି PoJK ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି, ଇସଲାମାବାଦର ମୃତପ୍ରାୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚାରି ଅଣା ଅର୍ଥାତ୍ 25 ପଇସାର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ।

କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ମୁଜାଫରାବାଦରେ ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଚାରି ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିବା ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅତି କମରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି।

ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଲଗାତାର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟିର ନେତା ରାଜା ସୋଏବ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି। ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ଲୋକମାନେ, ପାକିସ୍ତାନର ଗରିବ ଲୋକମାନେ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଏବଂ ସେଠାକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସଂସଦରୁ ପଳାୟନ କରିବେ।"

ଡନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର (PoJK) ରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଦଳ ଏବଂ ମିଳିତ ଆୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି (JAAC) ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଜାଫରାବାଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ JAAC, PoJK ସରକାର ଏବଂ ସଂଘୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ଉପରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ଫଜଲ ଚୌଧୁରୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ସରକାରୀ କମିଟି ମୁଜାଫରାବାଦରେ JAAC ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଅଧିକାଂଶ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବାକି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ହିଂସା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ।

Prabhudatta Moharana

