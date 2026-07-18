Sonam Wangchuk: ଅନଶନ ମଞ୍ଚରୁ ହଠାତ୍ ନେଇଗଲା ପୋଲିସ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

Sonam Wangchuk: ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
ALSO READ: TMC Office Demolition: ଅମତଲାରେ ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ, TMC-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ
ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ନେବା ସମୟରେ କେତେକ ସମର୍ଥକ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ହେଲ୍ଥ ବୁଲେଟିନରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ କହିଛି ଯେ, ଆଇନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସଂଯମର ସହ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ସହ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରକୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଓଜନ ୮ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ପୁନର୍ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।