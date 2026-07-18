Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sonam Wangchuk: ଅନଶନ ମଞ୍ଚରୁ ହଠାତ୍ ନେଇଗଲା ପୋଲିସ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

ଶନିବାର ସକାଳେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 18, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:42 PM IST
Sonam Wangchuk: ଅନଶନ ମଞ୍ଚରୁ ହଠାତ୍ ନେଇଗଲା ପୋଲିସ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅନଶନ ମଞ୍ଚରୁ ହଠାତ୍ ନେଇଗଲା ପୋଲିସ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
Sonam Wangchuk33 min ago
2
Ayushman Bharat card1 hr ago
3
Abhishek Banerjee3 hrs ago
4
COVID-19 India 20263 hrs ago
5
Sonam Wangchuk8:28 AM IST