Jantar Mantar Season 2: ଦିଲ୍ଲୀରେ ‘ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ସିଜନ-୨’ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ, ପାର୍କରେ ବୈଠକକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ

Jantar Mantar Season 2: ‘ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ସିଜନ-୨’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ପାର୍କରେ ବୈଠକ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପାର୍କରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସୋସାଇଟିର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପାର୍କକୁ ଧାରଣା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ବିରୋଧ ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପାର୍କ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
CJP लीडर अभिजीत दीपके एक पार्क में अपने वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें पार्क से जाने को कहा. इस दौरान CJP और स्थानीय लोगों के बीच बहस हुई.
अभिजीत दीपके ने आरोप लगाते हुए कहा- हॉल के मालिकों को धमकाया गया… pic.twitter.com/VFqD2cyXIp
— Versha Singh (@Vershasingh26) August 13, 2026
ବୈଠକ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏକ ଇନଡୋର ହଲ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଶେଷରେ ଏକ ହଲ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରଦିନ ସକାଳେ ହଲ୍ ଦେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ଦୀପକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପାର୍କରେ ବୈଠକକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ:
ହଲ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ ଦୀପକେ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏକ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ପାର୍କରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ।
CJP लीडर अभिजीत दीपके एक पार्क में अपने वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें पार्क से जाने को कहा. इस दौरान CJP और स्थानीय लोगों के बीच बहस हुई.
अभिजीत दीपके ने आरोप लगाते हुए कहा- हॉल के मालिकों को धमकाया गया… pic.twitter.com/VFqD2cyXIp
— Versha Singh (@Vershasingh26) August 13, 2026
ଏହି ସମୟରେ ସୋସାଇଟିର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାର୍କରେ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ କରାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପାର୍କ କେବଳ ସୋସାଇଟି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧାରଣା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ବିଜେପି ଉପରେ ଦୀପକେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ବୈଠକରେ ଲଗାତାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ହଲ୍ ମାଲିକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦୀପକେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ‘ଲିସନିଂ ଟୁର୍’
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ପୂର୍ବରୁ ‘ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ସିଜନ-୨’ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ଲିସନିଂ ଟୁର୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି।