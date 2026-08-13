Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jantar Mantar Season 2: ଦିଲ୍ଲୀରେ ‘ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ସିଜନ-୨’ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ, ପାର୍କରେ ବୈଠକକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ

ବିରୋଧ ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପାର୍କ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 13, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:11 AM IST
Jantar Mantar Season 2: ଦିଲ୍ଲୀରେ ‘ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ସିଜନ-୨’ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ, ପାର୍କରେ ବୈଠକକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର...
2
3
4
5