India Gate protest: ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ

India Gate protest:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁରୁତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିହତ ମାଓବାଦୀ ହିଡମାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଲମରିଚ ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଲମରିଚ ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଫଆଇଆରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଘଟଣା ଗତକାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା।