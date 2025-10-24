Weather Pollution: ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ କାରଣରୁ ବର୍ଷକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ: ରିପୋର୍ଟ

Trending Photos
Weather Pollution: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜିକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (NCR)ରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ତଥ୍ୟରୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ବାୟୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏୟାର ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଯୋଗୁଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ନାଇଜେରିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମିଆଁମାର, ଇଜିପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ବୋଷ୍ଟନସ୍ଥିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଗୁରୁତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର। ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୭.୯ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪.୯ ନିୟୁତ ଲୋକ ଏପରି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାୟୁରେ PM ୨.୫ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨.୮ ନିୟୁତ ଲୋକ ଏପରି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ରହୁଥିଲେ।
ଖରାପ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଏସିଆରେ...
ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘର ଅଟନ୍ତି। ୨୦୨୩ରେ ଉଭୟ ଦେଶରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ ଏସିଆରେ ଘଟିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ହୃଦରୋଗ, ଡିମେନ୍ସିଆ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ୨୦୨୩ ରେ ୧୧.୬ ନିୟୁତ ବର୍ଷର ସୁସ୍ଥ ମାନବ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହୃଦରୋଗର କାରଣ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହୃଦରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଡିମେନ୍ସିଆର କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖରାପ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହର ଏକ କାରଣ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ, ଚୀନ୍, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଏବଂ କିଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରଳ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।