Delhi Weather: ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, ୧୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦୦ ଡେଇଁଲା ଏକ୍ୟୁଆଇ

Delhi Weather: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପବନର ଧୀର ଗତି ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ 17 ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି 400 ଉପରେ AQI ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରବିବାର ନୋଇଡାରେ ମଧ୍ୟ AQI 415 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ରବିବାର, ୨୮ ଡିସେମ୍ବରରେ, ମୁଦାନକାରେ AQI ୪୧୨, ନରେଲାରେ ୪୨୨, ନେହେରୁ ନଗରରେ ୪୩୫, ଓଖଲାରେ ୪୨୪, ପାଟପରଗଞ୍ଜରେ ୪୨୩, ପୁନକବି ବାଗରେ ୪୧୪, ଆରକେ ପୁରମରେ ୪୧୭, ରୋହିଣୀରେ ୪୨୨, ଶାଦିପୁରରେ ୪୪୦, ବିବେକ ବିହାରରେ ୪୩୦, ୱାଜିରପୁରରେ ୪୩୨, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ୪୪୫ (ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ), ଅଶୋକ ବିହାରରେ ୪୨୨, ବାୱାନାରେ ୪୨୦, ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟରରେ ୪୦୬, ଆଇଟିଓ ଚୌକରେ ୪୦୧ ଏବଂ ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀରେ ୪୩୦। ଏତେ ଉଚ୍ଚ AQI ସହିତ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ରେଡ ଜୋନରେ ରହିଛି।
ଆଜି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟ ଥିବାରୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ 1:30 ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 700 ମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଶାନ୍ତ ପବନ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷକମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ପାଖରେ ଫସାଇ ରଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖରାପ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ଏହି ଚକ୍ର ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (CAQM) ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMD) ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିବ, ଏବଂ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ। ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ଯୋଗୁଁ, ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା ମେଘ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।