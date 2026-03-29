Poverty Report: ପାକିସ୍ତାନରେ ୨୫ କୋଟି ଲୋକ ଅନାହାର ପୀଡ଼ିତ, SPDC ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୁଲାସା

Zee OdishaOdisha National-InternationalPoverty Report: ପାକିସ୍ତାନରେ ୨୫ କୋଟି ଲୋକ ଅନାହାର ପୀଡ଼ିତ, SPDC ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୁଲାସା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:28 AM IST

Poverty Report: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାରେ ପୀଡିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଦେବାଳିଆ। 2025 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ ନେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 43.5 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶର ସାମାଜିକ ନୀତି ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (SPDC) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର କେତେ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ୪୩.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟୁରୋ (PBS) ଏବଂ ଯୋଜନା କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ୨୮.୯ ପ୍ରତିଶତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ଅପେକ୍ଷା ୧୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ୩୨.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୨.୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାର ୩୯.୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୪.୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର, ଯାହା ୨୦୧୮-୧୯ରେ ୩୬.୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪୩.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ଗରିବ।

ଦୁଇଟି ସଂଗଠନର ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ।
SDPC ଅନୁଯାୟୀ, PBS ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ଗଣନା କରେ, ଯାହା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାୟତଃ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ ଆକଳନ କରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରବେଶ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, SDPC ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାଲୋରୀ ଗ୍ରହଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା କରେ।

୨୦୨୪-୨୫ ଘରୋଇ ସମନ୍ୱିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ (HIS) ର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ରିପୋର୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ପାଇଁ ଆୟ ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଏବଂ ଆୟ ଅସମାନତା ହ୍ରାସ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

