Pravasi odia Day: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଓଭିଏସର ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ପାଳିତ

Zee OdishaOdisha National-InternationalPravasi odia Day: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଓଭିଏସର ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ପାଳିତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 18, 2026, 10:43 AM IST

Pravasi odia Day:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ବିକାଶ ସମିତିର ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ଦିବସ ତଥା ବିଷୁବ ମିଳନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତୀୟ ଜନସଂଚାର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରେଖ୍ୟାଳୟରେ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଣା ପିଇ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ-ଗୀତର ତାଳେତାଳେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ।

ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତିର ସଭାପତି ଡ଼କ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶା ଏକଦା ଭାରତବର୍ଷର ବିଶ୍ୱବାଣିଜ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ଥିଲା I ଆମ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ । 

ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଫେସର ପାର୍ଥସାରଥୀ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେ ଓଡିଶା ବିକାଶ ସୂଚୀ (Development Index)ରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଓଡିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଖୁବ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । 

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ପୂର୍ବଦୋୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କହିଥିଲେଯେ  ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପି.ଓ.ଭି.ଏସ. ଭଳି ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ I

ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଫେସର ଡ଼କ୍ଟର ସମ୍ପଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେଯେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ଦିଗରେ ସଭ୍ୟତାଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ (civilisational rootedness) ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ I ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱଆରୋପ କରିଥିଲେ । 

ପି.ଓ.ଭି.ଏସ. ର ଉପସଭାପତି ଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମାଟି ମା'ର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ପି.ଓ.ଭି.ଏସ. ର ଭୂମିକା ଦିଗରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ।  

ପି.ଓ.ଭି.ଏସ. ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର  ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠକରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗତ ଏକ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରେଡ଼ିଓ ଏଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଗୌର କିଶୋର ରଥଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ, ଜଣାଶୁଣା ଲୋକନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଭଗବାନ ସାହୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ପି. ସୁଧାରାଣୀ, ଜଣାଶୁଣା ୱାଇଲଡ ଲାଇଫ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫର ଅଜିତ ସାମଲ ଓ ପ୍ରଶିଷ୍ଠ ପରିବେଶବିଦ ଅରୁଲ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ରତ୍ନରେ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା I

ଏହି ଅବସରରେ ଡ଼କ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡ଼କ୍ଟର କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ 2026 ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା I ଡକ୍ଟର ପାର୍ଥସାରଥୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ 'ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ' ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପି.ଓ.ଭି.ଏସ. ର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ I

ସନ୍ତୋଶ ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା I

ଶୁଭମ ଶାଶ୍ୱତ ପୃଷ୍ଟି, ମୌସୁମୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଆର୍ଯ୍ୟନ ପ୍ରଧାନ ମଂଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ I ଡ଼କ୍ଟର ଧୀରଜ ସିଂ, ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି, ପିୟୁଶ ମହାପାତ୍ର, ରାଖାଲ ବେହେରା, ମଳୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

