Nepal Gen Z Protest: ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ବାଟବଣା କରାଉଛି: କେପି ଓଲି

Nepal Gen Z Protest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନେପାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅପରାହ୍ନରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଲି ଏକ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମୃତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଥିବା ଶକ୍ତିମାନେ ବିନାଶକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଘଟଣା ସୁଚିନ୍ତିତ ରାଜନୀତିର ଅଂଶ।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଛାଡିଥିଲେ। ସେ ଦେଶ ଛାଡିଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ଶିବପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନେପାଳୀ ସେନା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କର କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ଏହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର (ଓଲି) ନିଜସ୍ୱ ସନ୍ତାନ ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତା ହେବାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହା କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓଲି।
ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଯୁବ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ 7 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 3000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ନେତା ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। କାର୍କି ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।